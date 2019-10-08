Россети Сибирь: внедряем цифровые решения для повышения качества электроснабжения

Компания «Россети Сибирь» повышает качество электроснабжения потребителей путем внедрения в энергосетевой комплекс новых цифровых решений. Одно из них – оснащение сетей «умными» счетчиками электроэнергии, образующими интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ).

По итогам прошлого (2018) года на всей территории присутствия компании «Россети Сибирь» интеллектуальными системами учета электроэнергии было оснащено 477 тысяч точек учета потребителей, это 26 %.

В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация сетей 2030» работы по модернизации учета электроэнергии продолжаются. В настоящее время 27 % точек учета или 503 тысячи штук включены в ИСУЭ. До конца текущего года указанный показатель достигнет значения 32,4 % или 600 тысяч штук.

Так в Красноярском крае – одного из флагманов цифровизации в Сибири - за 8 месяцев текущего года установлено 6171 "умных счетчиков". Наиболее активно работы велись в Емельяновском районе электрических сетей. Здесь реализуется комплексный инновационный проект «Цифровой РЭС», цель которого – повысить наблюдаемость, управляемость электрической сети, эффективность её работы. Внедрение ИСУЭ началось здесь в 2011 году и на 1 сентября действовало уже 84 654 приборов интеллектуального учета. До конца 2019 года планируется довести эту цифру до 24 тысяч. Соответственно, в оставшиеся месяцы специалисты энергокомпании будут работать удвоенными темпами.

В Кузбасском филиале Россети Сибирь комплексный инновационный проект «Цифровой РЭС» в рамках стратегии цифровизации электроэнергетики реализуется в Топкинском РЭС. До конца 2019 года энергетики установят порядка полутора тысяч умных счетчиков, на это будет направлено более 30 млн рублей, и учет у почти 80 % потребителей здесь будет полностью автоматизирован.

В Омском филиале Россети Сибирь для жителей города и области до конца года установят порядка 20 тысяч интеллектуальных приборов учета. Всего с 2012 года специалисты смонтировали в домах жителей региона более 48 тысяч умных счетчиков.

- Мы очень рады, что в этом году у нас появился такой современный счетчик, - говорит жительница деревни Приветная Лузинского сельского поселения Омской области Ирина Морозова. - В нашей семье трое детей, забот хватает, и то, что теперь не нужно будет постоянно помнить о сроке снятия и передачи показаний при оплате за электричество, очень удобно. Ну и конечно, мы надеемся сэкономить. У нас трехтарифный счетчик, поэтому теперь стиральную машину и другие электроприборы буду включать поздно вечером, когда цены ниже. И, конечно, порадовало, что нам его установили бесплатно.

Установка интеллектуальных счетчиков даст возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся до 12%. Это позволит обеспечить в дальнейшем стопроцентную автоматизацию и полное исключение коммерческих потерь электроэнергии.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются абсолютно бесплатно. С помощью дистанционного пульта потребители смогут самостоятельно снимать показания «умных» счетчиков в любое время, а специалисты Россети Сибирь – осуществлять автоматический сбор показаний всех приборов учета в единый момент времени. Интеллектуальные счетчики позволяют потребителям перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий.