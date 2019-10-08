В Мытищах построят крупный жилой квартал

В подмосковных Мытищах планируется построить жилой микрорайон общей площадью 400 тыс. кв. м. Девелоперская группа «Самолет» объявила тендер на разработку проектной документации на строительство жилого квартала. Об этом сообщает газета «Ведомости».



Застройщик планирует приступить к проекту в следующем году. Работы будут вестись в несколько очередей и займут около десяти лет. В новом проекте предусмотрена развитая внутренняя инфраструктура.



ГК «Самолет» для реализации проекта создаст партнерство с владельцем участка под жилой квартал в Мытищах. Девелопер планирует инвестировать в проект 29,5 млрд руб., отмечается в публикации.



ГК «Самолет» вошел в тройку лидеров застройщиков по объемам введенного жилья в 2019 году. Компания построила пять жилых комплексов площадью 353,6 кв. м. Также столичный застройщик оказался в десятке крупнейших девелоперов по объемам строительства жилья в стране, заняв шестое место.

РБК