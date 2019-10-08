В Железноводске в 2020 году начнут строить отель в стиле хай-тек

Строительство гостиницы в стиле хай-тек на 200 человек стоимостью 800 млн рублей начнется в Железноводске (Ставропольский край) в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

"Новый туристический объект расположится на территории инвестиционной площадки, прилегающей к Ferrum-площади и Курортному озеру. Объем инвестиций составляет более 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отель займет 5 га и сможет одновременно вмещать 200 гостей. Строительство гостиницы позволит создать более 100 рабочих мест.