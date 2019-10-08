Завод "Энергокабель" принял участие в тюменской выставке "Город света"

В конце сентября в Тюмени состоялось масштабное отраслевое мероприятие, организованное Ассоциацией «Русский Свет» совместно с партнерами-поставщиками, – XXIV специализированная электротехническая выставка «Город света». Свыше трех десятков компаний – производителей электротехнической продукции, в том числе АО «Завод «Энергокабель», представили здесь свои лучшие изделия. Посетителями выставки стали более 1300 человек – включая заинтересованных специалистов, которые смогли не только оценить новинки от ведущих игроков электротехнического рынка, но и ознакомиться с проектными возможностями для строительных и промышленных объектов, а также оставить заявку на разработку индивидуальных решений.

В рамках деловой программы выставки «Город света» был представлен новый формат взаимодействия с клиентами – «Форум электромонтажников». Здесь клиенты узнали о самых современных вариантах реализации проектов в сфере энергоэффективности и энергосбережения, познакомились с перспективными продуктами для электромонтажников и изучили ряд актуальных тем на семинарах ведущих поставщиков электротехнической продукции. Так, одним из ведущих стал председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Пташинский Дмитрий Викторович, выступление которого «Что и как надо проверять, чтобы не стать жертвой обмана производителей кабельной продукции» вызвало большой интерес и живой отклик аудитории. Проблемы выявления фальсификата и некачественного кабеля до сих пор остаются актуальными для российского рынка, так что комментарии Дмитрия Викторовича как эксперта, глубоко погруженного в тему, оказались очень ценны, и его выступление получило целый ряд благодарственных отзывов со стороны отраслевых специалистов.

АО «Завод «Энергокабель» обязательно примет участие в юбилейной ХХV выставке «Город света», которая будет проводиться в марте 2020 года в Москве.