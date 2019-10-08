Завод по производству инновационного медоборудования построят в Дубне

На территории особой экономической зоны «Дубна» компания «ВестМедГрупп» намерена построить завод по производству инновационного медицинского оборудования, которое будет поставляться в учреждения здравоохранения Московской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 100 миллионов рублей и создать порядка 100 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам Московской области поддержал совместный проект российского производителя медицинского оборудования под брендом Caduceus (Кадуцей) и разработчика инновационных решений в сфере медицины компанию «ВестМедГрупп». Компании планируют возведение нового офисно-производственного комплекса с использованием самых современных технологий производства, автоматизации и логистики.

«В связи с решением построить завод резидент ОЭЗ в Дубне компания «ВестМедГрупп» увеличила сумму собственных инвестиций в проект с 13 до 103,5 миллионов рублей и запланировала создать на предприятии более 100 рабочих мест. Проект имеет большое значение для улучшения качества здравоохранения, а также благосостояния жителей региона и его экономики в целом», —прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По словам Хромова, начать строительство офисно-производственного комплекса площадью более 1,2 тысячи квадратных метров планируется на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» весной 2020 года. На новом предприятии будет осуществляться технико-внедренческая деятельность, связанная с разработкой и производством инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения, а также палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента.

В новом комплексе планируется оборудовать производственные, складские, хозяйственные, бытовые и офисные помещения, а также просторные аудитории для осуществления образовательной деятельности. Эта деятельность была добавлена в ходе актуализации бизнес-плана и также одобрена экспертным советом. Необходимость реализации резидентом данного направления связана с нехваткой квалифицированных специалистов, которые готовы осуществлять производство, монтаж, обслуживание оборудования медицинского газоснабжения и проектирование объектов здравоохранения и их инженерных систем. В июне этого года на образовательный вид деятельности инвестор получил лицензию и сегодня продолжает разработку новых и совершенствование имеющихся программ обучения специалистов.

В пресс-службе Мининвеста добавили, что компания «ВестМедГрупп» уже наладила серийное производство настенных медицинских консолей марки Caduceus. С марта 2019 года было произведено более 1,2 тысячи консолей различных модификаций. С открытием нового предприятия эта цифра увеличится более чем в три раза. Потенциальными покупателями разрабатываемых резидентом ОЭЗ «Дубна» продуктов являются лечебные учреждения разного профиля, в том числе подмосковные государственные и частные медицинские лечебно-профилактические учреждения.

mosreg.ru