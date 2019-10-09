Белгородская область получит более 2 млрд рублей по программе "Стимул" на 2020 год

Белгородская область получит порядка 2,1 млрд рублей по программе «Стимулирования жилищного строительства», направленную на развитие социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в 2020 году. Об этом заявил замминистра Никита Стасишин на Форуме «Сообщество» в г. Белгороде 9 октября.

По словам замглавы Минстроя России, для создания жилья нового качества, необходимо учитывать потребности современных жителей городов. «Граждане хотят покупать качество жизни, но не которое будет «догонять» тебя, а чтобы иметь возможность сразу пользоваться всей социальной инфраструктурой своего микрорайона», - отметил Никита Стасишин. Он напомнил, что программа «Стимулирования жилищного строительства» направлена именно на эти цели - помощь в развитии социальной, транспортной, инженерной, а с текущего года и коммунальной инфраструктуры. Благодаря программе дополнительный прирост ввода жилья составляет порядка 8 млн кв. метров.