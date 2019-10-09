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Встречи

Белгородская область получит более 2 млрд рублей по программе "Стимул" на 2020 год

Белгородская область получит более 2 млрд рублей по программе Стимул на 2020 год

9 октября 2019, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНСТРОЙ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Белгородская область получит порядка 2,1 млрд рублей по программе «Стимулирования жилищного строительства», направленную на развитие социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в 2020 году. Об этом заявил замминистра Никита Стасишин на Форуме «Сообщество» в г. Белгороде 9 октября.

По словам замглавы Минстроя России, для создания жилья нового качества, необходимо учитывать потребности современных жителей городов. «Граждане хотят покупать качество жизни, но не которое будет «догонять» тебя, а чтобы иметь возможность сразу пользоваться всей социальной инфраструктурой своего микрорайона», - отметил Никита Стасишин. Он напомнил, что программа «Стимулирования жилищного строительства» направлена именно на эти цели - помощь в развитии социальной, транспортной, инженерной, а с текущего года и коммунальной инфраструктуры. Благодаря программе дополнительный прирост ввода жилья составляет порядка 8 млн кв. метров.

«В 2020 году Белгородская область получит по программе «Стимулирования жилищного строительства» больше федерального финансирования, чем другие регионы. Это означает, что у нас нет приоритета вкладывания в развитие многоквартирных домов, а нужны качественные проекты в тех регионах, которые могут их обеспечить. Мы видим, что Белгородская область эффективно вкладывает средства в развитие инфраструктуры. Именно таким регионом и нужно оказывать меры поддержки», - заключил Никита Стасишин.

Компания: Минстрой РФ

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