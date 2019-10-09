ФАС возбудила дело против "Воронежэнерго" из-за аренды опор для интернета

Воронежское управление ФАС возбудило дело по признакам нарушения региональным филиалом «МРСК Центра» «Воронежэнерго» закона о защите конкуренции — компания якобы установила монопольно высокую ставку аренды опор линий электропередач для провайдеров, которые прокладывают на них оптоволоконные кабели. Ранее на это пожаловался «Ростелеком», который ведет по этим опорам интернет в районах Воронежской области.

Аналогичное дело возбуждено в отношении воронежской муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс», на опорах троллейбусной сети которой провайдеры прокладывают интернет в областном центре.

Монопольно высокая цена на услуги привела к ущемлению интересов ряда организаций в сфере предпринимательской деятельности,— сказали в ФАС.— Стоимость аренды одной опоры в месяц у "Воронежпассажиртранса" составляет 600 руб., у "МРСК Центра" — 211 руб. Цена на аналогичные услуги у других хозсубъектов в Воронежской области и Воронеже существенно ниже».

В ФАС также считают, что владельцы опор неправильно рассчитали арендную плату — внесли в ее калькуляцию для провайдеров затраты на амортизацию и ремонт, которые уже включены в тариф на передачу электроэнергии.

В 2018 году провайдерам уже удалось через ФАС добиться снижения стоимости размещения кабелей интернета на опорах ЛЭП в Воронеже. Тогда о тарифах спорили МУП «Воронежская горэлектросеть» (преобразовано в АО, владеет большинством сетей в облцентре) и провайдеры Sumtel, Justlan, «Интеркон», Freedom. Но фактически снижение тарифов для провайдеров из-за череды апелляций заняло еще около полутора лет.

Подробнее о споре «Ростелекома» и «Воронежэнерго» — в материале “Ъ-Черноземье” «Интернет в села прокладывают исками».

"Коммерсантъ"