Пожар тушат на подстанции крупнейшего цементного завода в Иркутской области

Пожар вспыхнул в среду на территории электроподстанции АО "Ангарскцемент" в городе Ангарск Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Горят кабели в кабельных тоннелях. Пострадавших нет. В тушении задействованы 23 человека и шесть автоцистерн", - сказал сотрудник пресс-службы.

Информация о возгорании поступила в 16:31 по местному времени (09:31 мск).

По данным МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кабельном тоннеле.

"Информации об открытом горении нет, фиксируется задымление. Пожарные пока не могут спуститься в тоннель под землей, из которого идет дым", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Завод является крупнейшим производителем цемента в Иркутской области, расположен в 1-м промышленном массиве Ангарска. 50% акций АО "Ангарскцемент" владеет АО "Холдинговая компания "Сибирский цемент".

Interfax