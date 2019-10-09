Пожар тушат на подстанции крупнейшего цементного завода в Иркутской области

О борьбе с контрафактом кабельных композиций и изделий
9 октября 2019, 14:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика
Пожар вспыхнул в среду на территории электроподстанции АО "Ангарскцемент" в городе Ангарск Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"Горят кабели в кабельных тоннелях. Пострадавших нет. В тушении задействованы 23 человека и шесть автоцистерн", - сказал сотрудник пресс-службы.
Информация о возгорании поступила в 16:31 по местному времени (09:31 мск).
По данным МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кабельном тоннеле.
"Информации об открытом горении нет, фиксируется задымление. Пожарные пока не могут спуститься в тоннель под землей, из которого идет дым", - уточнил сотрудник пресс-службы.
Завод является крупнейшим производителем цемента в Иркутской области, расположен в 1-м промышленном массиве Ангарска. 50% акций АО "Ангарскцемент" владеет АО "Холдинговая компания "Сибирский цемент".