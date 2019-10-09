"ССТэнергомонтаж" на Конгрессе по нефтепереработке и нефтехимии

С 30 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный Конгресс PRC Russia&CIS, посвященный тенденциям, прогнозам и вызовам в нефтепереработке и нефтехимии в России.

Ключевые игроки нефтегазового рынка России и других стран, поставщики решений, оборудования и услуг сегмента Downstream встретились для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, а также для установления и поддержания деловых связей.

Представители 136 компаний обсуждали развитие технологического потенциала отрасли, повышение операционной эффективности, современные цифровые технологии и системы управления, сохранение себестоимости топлива при улучшении его экологичности, проблемы глубокой переработки нефти и целый ряд других вопросов.

Представители инжиниринговой компании «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») приняли участие в работе Конгресса. В частности, руководитель отдела по работе с проектными институтами Сергей Малахов и руководитель офиса проектных продаж Сергей Машицкий провели рабочие встречи в рамках сессии по импортозамещению, которую провела компания ПАО «Газпром нефть».

«ССТэнергомонтаж» и «Газпромнефть» связывает почти двадцатилетнее сотрудничество. За эти годы выполнено более тысячи проектов по электрообогреву месторождений, нефтяных скважин, трубопроводов, установок подготовки нефти и газа, водозаборных и очистных сооружений, технических резервуаров, межплощадочных коммуникаций и других объектов.

Специалисты «ССТэнергомонтаж» оценивают участие в Конгрессе как плодотворное.