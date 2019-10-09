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Производство

Таблицы селективности модульного и силового оборудования IEK® для удобства выбора продукции

Таблицы селективности модульного и силового оборудования IEK® для удобства выбора продукции

9 октября 2019, 16:20
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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При огромном разнообразии модульного и силового оборудования непросто подобрать комплект нужной продукции, чтобы обеспечить максимально эффективную защиту электрических сетей.

Специалисты IEK GROUP разработали таблицы селективности модульного и силового оборудования IEK®, которые будут удобны при выборе продукции для обеспечения селективности отключения.

Таблицы селективности и инструкцию по их применению можно найти на сайте iek.ru: в карточках продуктов либо в разделе «Программное обеспечение/Типовые решения и расчетные таблицы».

Нужную таблицу можно выбрать, исходя из типа вышестоящего в сети автоматического выключателя (ВА). Если вышестоящий ВА – модульный, то применяется «Таблица селективности 01». Если вышестоящий ВА – силовой, необходима «Таблица селективности 02 с 01».

Компания: Группа компаний IEK

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