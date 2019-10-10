Электрозаводский мост на востоке столицы капитально отремонтируют

Капитальный ремонт Электрозаводского моста проведут на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт Электрозаводского моста» по адресу: ул. Гастелло, районы Соколиная гора, Сокольники, Восточный административный округ города Москвы. Предусматриваются работы по переустройству наружного освещения, сетей электроснабжения, контактной сети троллейбусов и сетей связи», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе работ будет проводиться обновление пролетного строения, русловой части моста и его опор, а также запланирована замена мостового полотна на проезжей части и тротуарах, ремонт лестничных сходов, окраска фасадов эстакадных частей и подпорных стен.

«Московское правительство под руководством мэра города Сергея Собянина ведет активную работу не только по развитию улично-дорожной сети, но и по ремонту и модернизации существующих дорог. В столице весьма оживленный трафик и важно обеспечивать безопасное и комфортное передвижение для автомобилистов и тех, кто пользуется наземным общественным транспортом. В рамках ремонтных работ будет выполнен ряд мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, в рамках которых устроят тактильное покрытие контрастного цвета и установят пониженный бортовой камень в местах движения пешеходов», - приводят в пресс-службе слова председателя комитета Валерия Леонова.

Помимо этого, отметили в комитете, важным блоком работ является модернизация инженерно-технических сетей на Электрозаводском мосту. В проекте предусмотрено переустройство наружного освещения, кабельных линий электроснабжения и сетей связи. Запланировано также поэтапное переустройство контактной сети троллейбуса по временной схеме и ее последующее восстановление для постоянной эксплуатации.

«Работы по капитальному ремонту моста выполняются с выделением полос для движения транспорта. На период производства работ движение городского пассажирского транспорта сохранится: остановочные пункты, расположенные на мосту, также останутся на своих местах. На время строительства предусматривается установка временных дорожных знаков и нанесение временной дорожной разметки», - отмечается в сообщении.

mskagency.ru