Госэкспертиза одобрила строительство железной дороги в "Титановой долине"

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» получила положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию по строительству железнодорожной инфраструктуры в Верхней Салде (Свердловская область), сообщает пресс-служба ОЭЗ. Предполагается, что будет построено два пути — для приема-отправки грузов длинной 2 км и вытяжного длинной 0,5 км. Кроме того, запланировано строительство служебно-бытового корпуса, постов обогрева монтеров пути, поста КТСМ и других объектов.

Напомним, соглашение о строительстве железнодорожной инфраструктуры в июне подписали губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. Инвестиции РЖД в инфраструктуру ОЭЗ могут составить 1,8 млрд руб. Их возврат планируется за счет грузоперевозок.

В сентябре стало известно, что один из резидентов ОЭЗ компания «СТОД-Урал» решила расторгнуть соглашение о сотрудничестве. В частности, претензии инвестора относились к отсутствию подъездных железнодорожных путей, к строительству которых в ОЭЗ еще не приступили. Изначально компания «СТОД-Урал» планировала построить на территории «Титановой долины» высокотехнологичный деревоперерабатывающий комплекс площадью 68 га.

«Титановая долина» была создана в 2010 году. В ее строительство было вложено 3,7 млрд руб., в том числе 1 млрд руб.— из федерального бюджета, 2,4 млрд руб.— из регионального и 339,5 млн руб.— внебюджетные источники.

"Коммерсантъ"