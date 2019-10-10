Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета

Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве губернатор региона Антон Алиханов.

"В 2020 году на государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" выделяют 58,5 млрд рублей, из них на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ в Калининградской области - 51,1 млрд, на ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года - 7,3 млрд рублей", - сказал губернатор.

Максимальная доля средств, которые получит область - 51,1 млрд рублей, это субсидии предприятиям, в том числе для возмещения части затрат, возникших после отмены ряда таможенных льгот после 1 апреля 2016 года. Сумма сократились в сравнении с 2019 годом на 5,5 млрд рублей, но эта цифра не окончательная, поскольку закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов" еще не принят, отметил Алиханов. "Правительством Калининградской области совместно с Минэкономразвития РФ в настоящее время ведется обсуждение с Минфином РФ возможности увеличения сумм финансирования на 2020-2022 годы", - отметил он.

Касаясь ФЦП развития области губернатор напомнил, что 2020 год является последним годом ее действия. По этой программе регион получит субсидии в 279,3 млн рублей на развитие на коммунальной инфраструктуры, более 3,7 млрд рублей на дороги, свыше 1,4 млрд на здравоохранение и 64,9 млн рублей на организацию поездок для детей и молодежи из области в другие регионы страны. Также предусмотрены бюджетные инвестиции по линии Росморречфлота в объеме 1,8 млрд рублей на продолжение строительства нового парома для паромной железнодорожной переправы Усть-Луга - Балтийск, уточнил Алиханов.