 
Подписаться на новости
Контракты

"НПО Алмаз" создаст в Египте центр сервисного обслуживания радаров гражданской авиации

НПО Алмаз создаст в Египте центр сервисного обслуживания радаров гражданской авиации

10 октября 2019, 11:50
Рубрика: Контракты
Метки: НПО АЛМАЗ, ЕГИПЕТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Обсудить на форуме

180 просмотров

ПАО "НПО Алмаз" и Арабская организация индустриализации (AOI) подписали меморандум об организации сервисного центра в Египте, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Новый сервисный центр будет использоваться для техобслуживания радиолокационных систем организации воздушного движения

НПО "Алмаз" им. А. А. Расплетина занимается разработкой новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Продукция предприятия стоит на вооружении более чем в 30 странах. Предприятие производит продукцию более чем на 73 млрд рублей в год. На производстве работают более 11 тыс. человек.

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
На заседании Инвестиционного совета рассмотрен вариант передачи в концессию системы уличного освещения Ижевска
Россети Сибирь: в цифровизации энергетики используем отечественное оборудование
Компания
Над цифровизацией энергосистемы Сибири будет работать кластер цифровых предприятий
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно