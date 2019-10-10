Потребителей адыгейского энергорайона переведут на цифровой учет

В адыгейском энергорайоне будет установлено более 1,4 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии. «Умные» счётчики специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» установят бесплатно потребителям компании в Белореченском районе Краснодарского края, а также Майкопском и Кошехабльском районах Республики Адыгея.

Счетчики монтируют в поселке Гузерипль Майкопского района и ауле Кошехабль Кошехабльского района Республики Адыгея, а также в 18 населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края.

Инновационные счетчики «Квант» и «Энергомера», изготовленные российскими производителями, обладают функциями дистанционной передачи информации о параметрах энергопотребления. С их помощью можно подключить или отключить потребителя от сети без его посещения. Приборы учета можно запрограммировать на многотарифный учет. В некоторых случаях счетчики могут предотвратить короткое замыкание.

Наряду с установкой автоматизированных приборов учета, которые крепят на опорах воздушных линий возле домовладений, специалисты выполняют замену вводов в домовладения, а также меняют провода при переходе ВЛ через автомобильные дороги с применением безопасного и экономичного самонесущего изолированного провода.

Замена электросчетчиков выполняется в рамках программы внедрения интеллектуальной системы учета. Ее цель – повышение эффективности учета и предотвращение незаконного потребления электроэнергии. Работы осуществляются за счет средств компании хозяйственным способом, то есть собственными силами.