Проектирование индустриального парка в курганском поселке Варгаши завершено

В Курганской области завершено проектирование индустриального парка, который расположится на территории территории опережающего развития (ТОСЭР) "Варгаши" в районе одноименного поселка. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"Участок в 28 га, проектирование там завершено, в следующем году начинаем сети там строить", - сказал губернатор.

Предполагается, что на территории промышленного парка в поселке Варгаши разместятся либо два крупных завода, либо порядка девяти малых и средних предприятий.

Варгашинский индустриальный парк входит в формирующуюся по плану ускоренного развития Курганской области сеть промышленных парков региона. Три из них расположены в Кургане - на территориях бывшего Курганского завода колесных тягачей (КЗКТ), заводов КМЗ и "Икар". Уже действующий на территории КЗКТ "Курганский индустриальный парк", где работают шесть резидентов, до конца 2019 года введет в эксплуатацию еще около 30 тыс. кв. метров готовых производственных площадей. По другим паркам ведутся подготовительные работы.

За пределами Кургана индустриальные парки разместятся на территориях опережающего социально-экономического развития "Варгаши", "Далматово", "Катайск".

Инвесторам, которые зайдут на новые площадки, регион гарантирует ряд преференций.