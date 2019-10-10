РЖД примут участие в тендере на строительство железных дорог в Саудовской Аравии

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) примет участие в тендере на строительство железных дорог в Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В Саудовской Аравии есть массивная программа строительства железных дорог, проводится ряд тендеров и конкурсов на то, кто будет поставлять. РЖД могли бы участвовать в строительстве значимого элемента железнодорожной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Мы считаем, что РЖД - одна из наиболее конкурентоспособных компаний в этой области. Совместно с РЖД мы продвигаем концепцию участия РЖД в строительстве различных участков железных дорог в Саудовской Аравии", - сказал он.

Дмитриев отметил, что РФПИ также поддерживает проекты по инвестированию средств саудовских компаний в национальные проекты в России.

"Мы делимся информацией о том, куда можно инвестировать в инфраструктуру, и, соответственно, обсуждаем инвестиции в национальные проекты - будет одна из важных тем обсуждения во время визита в Саудовскую Аравию", - сказал глава РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. В настоящее время РФПИ совместно с иностранными партнерами реализовал более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ.