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Мероприятия

Работа студентки из Чебоксар стала лучшей на Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ технических вузов ПАО "Россети"

Виктория Анисимова, выпускница бакалавриата энергетического факультета Чувашского государственного университета им. Н.И. Ульянова, стала победительницей Всероссийского конкурса квалификационных работ (ВКР) магистров и бакалавров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам.

На этапе подготовки к конкурсу менторскую поддержку студентке оказали специалисты чувашского филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»). Работа Виктории Анисимовой была подробно изучена представителями электросетевой компании и получила высокую оценку.

В частности, начальник Центральной службы релейной защиты и автоматики Центра управления сетями филиала Павел Арафайлов отметил что тема, которой была посвящена работа – «Цифровое устройство автоматики опережающего деления сети» – актуальная и имеет большую практическую значимость для применения в сфере электроэнергетики.

В научной работе были рассмотрены назначение, принципы работы и выполнения устройств автоматики опережающего деления сети (АОДС), на основе чего сформулированы технические требования к устройству. Было исследовано функционирование существующих алгоритмов измерительных органов тока автоматики опережающего деления сети в условиях ухода частоты, наличия в токе апериодической составляющей и насыщения измерительных трансформаторов тока. На основе полученных результатов был выбран базовый алгоритм, усовершенствование точности и быстродействия которого позволило получить алгоритм, который по сравнению с аналогами обладает повышенной точностью в переходных режимах и улучшенной отстройкой от коммутаций в сети, не вызванных короткими замыканиями.

Для цифрового устройства АОДС был разработан универсальных интерфейс «человек-машина», структура программного интерфейса которого обеспечивает гибкость конфигурирования для удовлетворения индивидуальных требований групп пользователей. Проверка измерительного органа и функций АОДС на модели энергосистемы, созданной на базе программно-аппаратного комплекса RTDS, подтвердила ее техническое совершенство.

Отметим, что филиал «Чувашэнерго» много лет сотрудничает с энергетическим факультетом ЧГУ им. Н.И. Ульянова. Более четырехсот сотрудников филиала «Чувашэнерго» являются его выпускниками.

Компания: Россети Волга

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