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Модернизация

Свыше тысячи километров ЛЭП готовы к зиме на юго-западе Кубани

Свыше тысячи километров ЛЭП готовы к зиме на юго-западе Кубани

10 октября 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ-КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Юго-Западном филиале «Россети Кубань» капитально отремонтировано свыше тысячи километров воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ в Новороссийском, Анапском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. На проведение данных мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду направлено более 61 млн рублей.   

Энергетики заменили 61 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения, что даст возможность повысить качество подаваемой электроэнергии, снизить ее технические потери. Произведена замена почти 770 опор и более 1,7 тысячи изоляторов, 1,8 тысячи устаревших ответвлений в домовладения общей протяженностью более 46 км.

Специалисты капитально отремонтировали 260 комплектных трансформаторных подстанций. Расчистили 200 га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.

– Особое внимание в ходе подготовки к зиме мы уделили наиболее загруженным линиям и подстанциям. Большое внимание также уделили повышению надежности работы средств диспетчерского технологического управления, релейной защиты, противоаварийной автоматики, выполнению требований промышленной безопасности, – отметил главный инженер Юго-Западных электрических сетей Егор Войцеховский.

Компания: Россети Кубань

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