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Модернизация

В когалымском филиале компании "Россети Тюмень" минимизировали риски отключения линий электропередачи при грозовых явлениях

В когалымском филиале компании Россети Тюмень минимизировали риски отключения линий электропередачи при грозовых явлениях

10 октября 2019, 14:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Завершены работы по повышению грозоупорности высоковольтных линий 110 кВ «Кирилловская – Повховская» и «Кирилловская – Таврическая» в зоне ответственности филиала «Когалымские электрические сети» компании «Россети Тюмень». Риски отключения при грозовых явлениях минимизированы на 316 опорах ВЛ.

Для некоторых территорий Югры и Ямала характерно высокое удельное сопротивление грунтов, которое влияет на устойчивость линий электропередачи к грозовым перенапряжениям и является причиной сбоев электроснабжения. Сотрудники Когалымских электрических сетей совместно с коллегами из «НТЦ ФСК ЕЭС» – СИБНИИЭ обследовали наиболее отключаемые воздушные линии в зоне ответственности филиала, определив сопротивление каждой опоры, а также удельное сопротивление грунтов. В результате эксперты выявили объекты с наименьшей грозоупорностью, для которых традиционные методы повышения устойчивости к капризам природы, например, прокладка лучевых заземлителей или погружение электродов на глубину до 5 метров оказываются малоэффективными.

На математической модели были разработаны и определены мероприятия, повышающие грозоупорность элементов ВЛ. Наиболее эффективной мерой стало применение вертикальных заземлителей с глубиной заложения 10-35 м. Аналогичное решение с положительным результатом ранее применили на воздушных линиях 110 кВ «Прогресс – Аган», «Прогресс – Фотон», «Прогресс – Таврическая». Поэтому такие же работы были проведены на ВЛ «Кирилловская – Повховская» и «Кирилловская – Таврическая».

«Наша основная цель – бесперебойное электроснабжение потребителей. Мы провели большую работу для снижения количества отключений из-за сопротивления заземления опор во время прохождения грозового фронта. Положительная динамика очевидна: на линии «Прогресс – Аган» в прошлом грозовом периоде не было зафиксировано ни одного отключения. По результатам следующего будем определять наиболее результативной практики для распространения», – прокомментировал исполняющий обязанности директора филиала «Когалымские электрические сети» Рашид Имакаев.

Компания: Тюменьэнерго

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