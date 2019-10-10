В когалымском филиале компании "Россети Тюмень" минимизировали риски отключения линий электропередачи при грозовых явлениях

Завершены работы по повышению грозоупорности высоковольтных линий 110 кВ «Кирилловская – Повховская» и «Кирилловская – Таврическая» в зоне ответственности филиала «Когалымские электрические сети» компании «Россети Тюмень». Риски отключения при грозовых явлениях минимизированы на 316 опорах ВЛ.

Для некоторых территорий Югры и Ямала характерно высокое удельное сопротивление грунтов, которое влияет на устойчивость линий электропередачи к грозовым перенапряжениям и является причиной сбоев электроснабжения. Сотрудники Когалымских электрических сетей совместно с коллегами из «НТЦ ФСК ЕЭС» – СИБНИИЭ обследовали наиболее отключаемые воздушные линии в зоне ответственности филиала, определив сопротивление каждой опоры, а также удельное сопротивление грунтов. В результате эксперты выявили объекты с наименьшей грозоупорностью, для которых традиционные методы повышения устойчивости к капризам природы, например, прокладка лучевых заземлителей или погружение электродов на глубину до 5 метров оказываются малоэффективными.

На математической модели были разработаны и определены мероприятия, повышающие грозоупорность элементов ВЛ. Наиболее эффективной мерой стало применение вертикальных заземлителей с глубиной заложения 10-35 м. Аналогичное решение с положительным результатом ранее применили на воздушных линиях 110 кВ «Прогресс – Аган», «Прогресс – Фотон», «Прогресс – Таврическая». Поэтому такие же работы были проведены на ВЛ «Кирилловская – Повховская» и «Кирилловская – Таврическая».