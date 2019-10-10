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Инвестиции (проекты)

Власти Петербурга могут выделить 600 млн рублей на инфраструктуру завода Hyundai

Власти Петербурга могут направить 600 млн рублей на строительство инфраструктуры завода двигателей Hyundai, который планируется запустить в 2021 году.

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, рассказывая журналистам о деталях обсуждения проекта с представителями компании «Хендэ виа рус», входящей в концерн Hyundai.

«Обсуждаем три вещи — это инженерная инфраструктура, второе — скорее всего, нам придется поучаствовать в дорогах, и третье — рекультивация. По деньгам сказать не могу, нужен проект. Инженерия, по нашему представлению, это около 600 млн рублей», — сказал Елин.

Он добавил, что власти Северной столицы могут предоставить компании инвестиционный налоговый вычет, который даст право уменьшать налог на прибыль в определенном периоде на объем инвестиций, вложенных в производство.

Проект по созданию завода двигателей Hyundai оценивается в 12,7 млрд рублей. Предприятие будет выпускать около 230 тысяч агрегатов в год, их планируется отправлять на экспорт в Китай, Казахстан, Вьетнам и другие страны.

ФАН

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