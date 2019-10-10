Власти Приангарья выделят 41 млн рублей на строительство завода стеклокомпозитов в Тулуне

Корпорация развития Иркутской области (принадлежит региону) выделит 41 млн рублей на строительство завода стеклокомпозитов в пострадавшем от паводка Тулуне. Там планируется создание территории опережающего развития (ТОР). Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

Власти Иркутской области ранее обратились в Минэкономразвития РФ с просьбой ускорить рассмотрение заявки о создании ТОР в городе Тулуне. Были определены потенциальные резиденты, среди которых завод стеклокомпозитов на базе бывшего стекольного завода. Планируется, что предоставляемые в рамках ТОР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, а также дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка предпринимателей. Минэкономразвития заявило, что поддержит создание ТОР, если местные власти обеспечат финансирование проекта завода стеклокомпозитов.

"Мы через нашу Корпорацию развития выделяем на реализацию инвестпроекта по строительству завода стеклокомпозитов 41 млн рублей, чтобы построить сам корпус и начинить оборудованием", - сказал Левченко.

Какую сумму в проект вложит частный инвестор, который станет резидентом ТОР, он не уточнил. По словам Левченко, на предприятии планируется создать 200 рабочих мест.

Всего, как сообщил губернатор, потенциальными резидентами ТОР на сегодня являются восемь компаний, которые заявили о готовности реализовывать инвестпроекты в Тулуне. Они занимаются сбором и переработкой дикоросов, производством стеклокомпозитов, домокоплектов, кондитерских изделий. По словам Левченко, реализация проектов позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест.

Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей. Пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.