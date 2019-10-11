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Инвестиции (проекты)

380 млн руб. направлено на развитие энергокомплекса горно-туристического кластера Мостовского района

380 млн руб. направлено на развитие энергокомплекса горно-туристического кластера Мостовского района

11 октября 2019, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Кубань» реализует масштабный проект по обновлению электросетевого комплекса сельских поселений в горно-туристическом кластере Мостовского района. На реализацию мероприятий по строительству новых энергообъектов и реконструкции существующих компания направит свыше 380 млн рублей.

Реализация проекта обеспечит надёжное энергоснабжение жителей, а также перспективное развитие всего Мостовского района.

До конца 2021 года запланировано строительство подстанции 35/10 кВ «Бурный», воздушной линии 35 кВ «Псебай – Бурный», протяженность которой составит более 20 км. Также в планах реконструкция действующей подстанции 110 кВ «Псебай», включая увеличение действующей мощности в полтора раза.

На данном этапе реализации инвестпроекта в поселке Никитино построены четыре комплектные трансформаторные подстанции. В стадии завершения строительство шести линий электропередачи протяженностью 16 км. Энергетики установили порядка 650 опор, выполнили монтаж провода СИП протяжённостью 14 км. Полностью выполнены запланированные работы по расчистке просек от деревьев.

– Реализация инвестпроектов по модернизации электросетевого комплекса Мостовского района позволит не только увеличить пропускную способность питающих центров, снизить риски технологических нарушений и создать резерв мощности, но и обеспечить жителей и социально значимые объекты качественным, надежным электроснабжением, повысить туристическую привлекательность района, дать толчок развитию курортной сферы и гостиничного бизнеса, – отметил директор Лабинского филиала «Россети Кубань» Юрий Каверзнев.

Компания: Россети Кубань

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