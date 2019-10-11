380 млн руб. направлено на развитие энергокомплекса горно-туристического кластера Мостовского района

Компания «Россети Кубань» реализует масштабный проект по обновлению электросетевого комплекса сельских поселений в горно-туристическом кластере Мостовского района. На реализацию мероприятий по строительству новых энергообъектов и реконструкции существующих компания направит свыше 380 млн рублей.

Реализация проекта обеспечит надёжное энергоснабжение жителей, а также перспективное развитие всего Мостовского района.

До конца 2021 года запланировано строительство подстанции 35/10 кВ «Бурный», воздушной линии 35 кВ «Псебай – Бурный», протяженность которой составит более 20 км. Также в планах реконструкция действующей подстанции 110 кВ «Псебай», включая увеличение действующей мощности в полтора раза.

На данном этапе реализации инвестпроекта в поселке Никитино построены четыре комплектные трансформаторные подстанции. В стадии завершения строительство шести линий электропередачи протяженностью 16 км. Энергетики установили порядка 650 опор, выполнили монтаж провода СИП протяжённостью 14 км. Полностью выполнены запланированные работы по расчистке просек от деревьев.