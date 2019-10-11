Четырнадцатая межрегиональная специализированная выставка Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу

Выставка проводится в рамках Ямальского нефтегазового форума 18 - 19 марта 2020 года

г. Новый Уренгой, Деловой центр "ЯМАЛ", ул. Юбилейная, 5



Организатор форума:

Правительство ЯНАО

Администрация г. Новый Уренгой

Оператор выставки:

ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис»

Выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу» одним ёмким названием выражает потребности региона, профилирующей отраслью которого считается топливная промышленность. Всего на Ямале 79 месторождений, и каждое из них нуждается в современном оборудовании, технологиях. Немаловажную роль играют инвестиционные программы и проекты. Все это отражают экспозиции, которые предлагает выставка. Без передовых идей, демонстрируемых на выставке, невозможно развитие промышленных отраслей в перспективе.

Ямальский нефтегазовый форум и выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу» охватывают все базовые разделы, связанные с ресурсами, их добычей и переработкой. В программе предусмотрены:

Экспозиции. Темы разделов отличаются разнообразием, но все они подчинены перспективным идеям по разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Поэтому в приоритете презентации методов и оборудования, IT-решений и технологий, систем автоматизации и контроля. Все они ориентированы на добывающую отрасль и предлагают только лучшие перспективные решения.

Деловая программа. Перед добывающими предприятиями ставятся множественные задачи – от повышения эффективности и продуктивности добычи до решения проблем импортозамещения. Тематические конференции, круглые столы и семинары находят оптимальные пути развития по всем направлениям.

Сотрудничество и развитие. Ямал, благодаря активной добыче полезных ископаемых и газа, стал опорной точкой многих производственных процессов. Добываемые здесь ресурсы необходимы для работы большинства регионов РФ. Прямое общение на выставке между заинтересованными сторонами способствует заключению договоров и контрактов.

В 2019 году в Ямальском нефтегазовом форуме участвовали 150 топ-менеджеров и специалистов российских и зарубежных промышленных и транспортных компаний, члены правительства автономного округа, представители федеральных структур, производители техники и оборудования, ученые.

Специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу» в 2019 году собрала более 100 компаний-участников. Среди участников: ООО «Газпром Добыча Ямбург», ООО «Газпром Добыча Уренгой», ОАО «Севернефтегазпром», ООО Завод «Газпроммаш», ОАО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибирская Промышленная Группа», ООО «Стэлс», ООО «Импэкс Электро», ООО «Самараволгомаш», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ГК «РИЗУР», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», АО «Благовещенский арматурный завод», ЗАО «ДС Контролз», ООО НПО «Фундаментстройаркос», ООО «Гусар», ЗАО «Предприятие В-1336», ООО НПП ЭКРА, ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «Яргазарматура», ООО «Снабдил», ООО «НПП «Завод стеклопластиковых труб», ООО «Производственно-Сервисная Компания», НП ОДО «ФАРМЭК», ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология», ООО «ТД «Ункомтех», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», ЗАО «Росма», ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», АО «Хоневелл», Курганский территориально-отраслевой кластер «Новые технологии арматуростроения», АО ВЕАЗ, Ассоциация Судостроительный кластер Архангельской области, ФГБУ «Рослесинфорг», АО «СовПлим» ООО «ВАРК», ООО «ПТК «ГЗ Электропривод», ООО «Гравис», ООО «Интов-Эласт», ООО «НТЭ», ООО НПП Петролайн-А», ООО «РНГ-Инжиниринг», ООО «Теплоприбор-Сенсор» и др.

Посетили выставку 2500 специалистов нефтегазовой отрасли. Среди посетителей зарегистрировались представители: ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», НО «Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО», ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпромнефть Ямал», ООО Кынско-Часельское нефтегаз, ООО «Лукойл-Западная Сибирь», АО Мессояханефтегаз, АО Тюменнефтегаз, ООО Уренгойская газовая компания, ООО Харампурнефтегаз, ОАО Ямал СПГ, ОАО НК Янгпур, ООО «Яргео», ООО Газпромнефть-Развитие, ООО Фертоинг, ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз», ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», ООО «Пурнефть», ООО «РИТЭК», ООО «РН-Пурнефтегаз», АО «РОСПАН Интернешнл», АО «Сибнефтегаз», ЗАО «Тернефтегаз», АО «Арктикгаз», АО «Ачимгаз», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпромтранс», Институт проблем нефти и газа РАН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», УГЖУ «Газпром переработка», ООО «Татбурнефть», АО «Промприбор», АО «Нефтеавтоматика», Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение», ЗАО «Уренгойгидромеханизация», АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», ООО «Новоуренгойская буровая компания», ООО «Уренгойремстройдобыча», ООО «Ямалнефтегазстрой», ООО «СибирьТранс», НЧОУ ДПО «ОЦ «Гелиос», ПАО «Курганмашзавод» и других предприятий.

В рамках выставки проходили конференции, семинары, презентации, проводился конкурс на золотую медаль «Полярная сова».

Предприниматели, которые хотят заявить о себе и развиваться, крупные компании, желающие подтвердить свой высокий статус и все, кто хочет быть в центре событий топливно-энергетического комплекса региона, приглашаем Вас принять участие в выставке!

Будем рады видеть вас среди участников и посетителей выставки!

Руководитель выставочного проекта – Колесникова Елена Валерьевна

Телефон: (383) 335-63-50

E-mail: Elena.K@ses.net.ru

http://ses.net.ru