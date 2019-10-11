Дан старт реализации ключевого проекта ТОР "Забайкалье"

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и Байкальская горная компания заключили соглашение о реализации проекта по освоению Удоканского месторождения меди на территории опережающего развития «Забайкалье». Подписи под документом поставили генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев и председатель совета директоров ООО «БГК» Валерий Казикаев.

Инвестор построит в Каларском муниципальном районе Забайкальского края современный горно-металлургический комбинат по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Объем инвестиций в проект в рамках соглашения с управляющей компанией составит 75,9 млрд рублей без НДС. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Мощность производства составит 12 млн тонн руды в год с возможностью дальнейшего расширения до 48 млн тонн руды в год.

«Проект даст мощный импульс социально-экономическому развитию Забайкальского края. Разработка Удоканского месторождения в рамках I очереди позволит создать более 1800 рабочих мест на предприятии инвестора и 10 тысяч рабочих мест в смежных отраслях. При этом объем налоговых отчислений и страховых взносов Байкальской горной компании в бюджеты всех уровней в течение 10 лет реализации первой очереди проекта составит около 10 млрд рублей», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

«Близкое расположение к транспортной инфраструктуре и промышленным зонам стран АТР, которые будут являться основными потребителями продукции комбината, позволит добиться максимальной операционной эффективности проекта», - заявил председатель совета директоров ООО «БГК» Валерий Казикаев.

Напомним, 1 августа 2019 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье». Он назвал проект освоения Удоканского месторождения «ключевым» для ТОР.

На первом этапе на ТОР предполагается реализация 15 инвестиционных проектов в горнорудной, строительной, сельскохозяйственной сферах, машиностроении, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности. Осуществление данных проектов обеспечит создание более 9 тысяч рабочих мест и привлечет 196 млрд рублей частных инвестиций. С учетом подписанного соглашения на сегодняшний день на ТОР «Забайкалье» осуществляют деятельность семь резидентов. Реализация заявленных проектов общей стоимостью 82 млрд рублей позволит создать свыше 2900 рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

minvr.ru