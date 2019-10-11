Федеральная сетевая компания приняла участие в молодежном дне #ВместеЯрче Российской энергетической недели-2019

В состав делегации Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») вошли 15 специалистов, участвовавших в подготовке Молодежного прогноза развития ТЭК России по проблемам кибербезопасности. В рамках молодежного дня #ВместеЯрче стостоялись совещания, презентации и встречи с руководителями ведомств, а также мероприятия по линии молодежной секции РНК СИГРЭ, организованные при поддержке компании.

Программа молодежного дня #ВместеЯрче в этом году включала в себя более 30 различных мероприятий, в которых приняли участие около 3 тыс. человек. В том числе прошли II Саммит Молодежного энергетического агентства БРИКС, межведомственное совещание по вопросам популяризации среди молодежи ТЭК энергосбережения и инженерно-технического образования, молодежное всероссийское производственное совещание #ВместеЯрче. Ключевым событием стала встреча в формате «без галстуков» с Министром энергетики РФ Александром Новаком и Министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

В рамках молодежного дня #ВместеЯрче состоялся финал конкурса докладов по тематикам 48-ой Сессии СИГРЭ – крупнейшей международной научно-технической ассоциации в электроэнергетике. Авторы лучших работ будут рассмотрены в качестве кандидатов на участие в работе Сессии организации в 2020 году в Париже. Конкурс проводится в соответствии с планом совместной работы Федеральной сетевой компании и Системного оператора на базе мероприятий молодежной секции РНК СИГРЭ.

Кроме того, состоялся финал всероссийского конкурса квалификационных работ магистров и бакалавров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам, на который было представлено 430 работ. Мероприятие проводится ежегодно под эгидой молодежной секции РНК СИГРЭ при поддержке группы «Россети», Федеральной сетевой компании и Системного оператора.

На площадке молодежного дня при участии представителей руководства Россети ФСК ЕЭС, Национального комитета СИГРЭ Великобритании и НИУ «МЭИ» прошла церемония награждения победителей 2-ой Международной студенческой Олимпиады по электроэнергетике и электротехнике.

На полях молодежного дня #ВместеЯрче прошли соревнования лиги молодых специалистов международного инженерного чемпионата CASE-IN, в которых приняла участие команда Федеральной сетевой компании. Проект входит в платформу «Россия − страна возможностей», созданную по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Это мероприятие дало старт осеннему кубку CASE-IN – новой волне соревнований по решению инженерных кейсов, в рамках которой до конца года более 2 тыс. школьников, студентов и молодых специалистов будут привлечены к решению актуальных проблем ТЭК России.

Фото: Фонд Росконгресс