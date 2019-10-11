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Модернизация

Компания "Россети Тюмень" реконструировала энергообъект, питающий одно из старейших месторождений "Роснефти"

Компания Россети Тюмень реконструировала энергообъект, питающий одно из старейших месторождений Роснефти

11 октября 2019, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Нефтеюганский филиал компании «Россети Тюмень» ввел в эксплуатацию после реконструкции подстанцию 110 кВ «Иглинская», обеспечивающую электроэнергией Майское нефтяное месторождение в ХМАО-Югре.

Подстанция была введена в работу в 1977 году, через год после открытия Майского месторождения. К моменту реконструкции электротехническое оборудование выработало нормативный срок службы, и поддержание его в исправном состоянии требовало значительных ресурсов.

Модернизация подстанции прошла в два этапа: на первом заменили оборудование открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ, комплектных распределительных устройств 6 кВ и смонтировали новое здание общеподстанционного пункта управления. Затем выполнили реконструкцию ОРУ-110 и благоустроили территорию подстанции.

Одним из важных мероприятий стала замена масляных выключателей 110/35 кВ на малообслуживаемые элегазовые и вакуумные. Это сократит затраты предприятия на поддержание работоспособности оборудования, а также гарантирует экологическую и пожарную безопасность.

В соответствии с концепцией цифровой трансформации при реконструкции применены современные технологические решения. В частности, на объекте установлены реклоузеры Smart35 отечественного производства с функциями непрерывного измерения параметров сети, автоматического обнаружения и устранения нарушений, а микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают возможность удаленного мониторинга и настройки систем подстанции. Также подстанция оснащена цифровой метеостанцией.

Модернизированный объект обеспечен надежной связью: на воздушной линии 110 кВ, питающей ПС 110 кВ «Иглинская», смонтирован волоконно-оптический кабель. С помощью ВОЛС по цифровым каналам осуществляется передача данных телеизмерений, сигнализации и телеуправления в диспетчерский пункт филиала.

В целом, благодаря автоматизированным системам управления обеспечены высокий уровень наблюдения и управляемости подстанции из диспетчерского пункта ОДС Нефтеюганских электрических сетей.

«Майское месторождение нефти – одно из старейших в регионе, при этом, благодаря новым технологиям имеет хорошие перспективы дальнейшей разработки. Для реализации задач нашего потребителя необходимо обеспечить качественное электроснабжение объектов нефтедобычи на месторождении. Мы применили на подстанции технологии и оборудование, обеспечивающие высокую надежность, энергоэффективность и безопасность, а также удаленное управление объектом. Отмечу, что с начала 2019 года все проекты реконструкции в компании реализуются в логике концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса, утвержденной в ПАО «Россети», – отметил генеральный директор компании «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

 

Компания: Тюменьэнерго

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