Компания "Россети" планирует реализовать "Программу 30/30" до 2024 года для развития зарядной инфраструктуры для электромобилей

«Программа должна охватить более 30 крупных городов, включая города-миллионники и свыше 30 магистралей. Планируется создание сети из более 770 электрозаправочных станций. Реализовывать планы компания будет в рамках проектов «Энергия города», «Энергия транспорта», «Энергия дорог».

В своих планах компания, в первую очередь, будет руководствоваться удобством расположения станций для потребителей. Это, прежде всего, торговые центры и дворы жилых микрорайонов.

Также компания намерена тиражировать в регионах успешный опыт сотрудничества с департаментом транспорта Москвы в части развития сети ЭЗС для электробусов, в том числе в городах, расположенных на реках, для реализации проектов по водному пассажирскому электротранспорту», - сообщил советник генерального директора дочерней компании «Россети» – ПАО «Федеральный испытательный центр» Армен Сафарян на круглом столе «О мерах поддержки производства и использования электромобилей», состоявшемся 10 октября в Государственной Думе Российской Федерации.