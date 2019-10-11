Научно-технический центр Единой энергетической системы расширяет сотрудничество с энергетиками Монголии

Делегация дочерней компании Системного оператора АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (НТЦ ЕЭС) посетила Министерство энергетики и Национальный диспетчерский центр (НДЦ) энергосистемы Монголии.

В состав делегации, возглавляемой генеральным директором АО «НТЦ ЕЭС» Виктором Крицким, вошли заместитель генерального директора – директор департамента системных исследований и перспективного развития Андрей Герасимов и заместитель генерального директора – директор департамента противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты Андрей Лисицын.

Визит проходил в рамках совместного проекта НДЦ Монголии и АО «НТЦ ЕЭС» по оценке эффективности работы систем возбуждения синхронных генераторов электростанций энергосистемы Монголии. Представители АО «НТЦ ЕЭС» доложили директору Национального диспетчерского центра Монголии Гомборагчаа Балжинням и руководству НДЦ о ходе выполнения работ по контракту и дали пояснения по результатам выполнения первого этапа работы – формирования программы системных испытаний систем возбуждения синхронных генераторов энергоблоков Улан-Баторской ТЭЦ-4.

В рамках визита состоялась встреча представителей АО «НТЦ ЕЭС» и НДЦ Монголии с заместителем министра энергетики Монголии Тудэвхуу Гантулга. На встрече обсуждались возможные направления сотрудничества АО «НТЦ ЕЭС» и НДЦ Монголии, а также перспективы подписания между ними меморандума о сотрудничестве. Стороны договорились о том, что документ будет подписан в ходе запланированного визита министра энергетики Монголии в Россию в ноябре 2019 года.

В Министерстве энергетики делегация АО «НТЦ ЕЭС» приняла участие в расширенном совещании субъектов электроэнергетики страны – сетевых компаний, электростанций, наладочных организаций, проектных и учебных институтов. На совещании российские специалисты представили свои предложения по развитию энергосистемы Монголии, в частности – развитию систем релейной защиты и автоматики, режимного и противоаварийного управления. Генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС» Виктор Крицкий предложил монгольской стороне проект дорожной карты работ, выполнение которых позволит существенно повысить надежность работы энергосистемы Монголии и снизить вероятность возникновении крупных аварий, имеющих общесистемное значение.