"Россети Янтарь" продолжают осуществлять реконструкцию немецких сетей

После завершения мероприятий по переводу сетей напряжением 0,23 кВ на 0,4 кВ надежность электроснабжения жителей Калининграда повысится в несколько раз.

Реконструкция сетей, проложенных до 1945 года, ведется по всему областному центру. Наибольшее число строений, которых коснулась модернизация, расположены в Ленинградском и Московском районах.



В настоящее время работы производятся на 36 объектах по улицам: Куйбышева, Еловая Аллея, Ю. Костикова, Аллея Смелых, Дзержинского, Черниговская, Майора Козенкова, Октябрьская площадь, Кленовая, Фабричная, Ольховая, Беговая, Минусинская, Новикова, Лесопарковая, А. Невского, Л. Толстого, Тельмана, Чехова, Котовского, Орудийная, Аэропортная.



Специалисты «Россети Янтарь» проложили более 20 километров линии и смонтировали свыше 45 соединительных пунктов, построили одну трансформаторную подстанцию, еще одну - реконструировали.



Проведение строительно-монтажных работ создает некоторые неудобства для жителей Калининграда. Но перевод довоенных сетей на современный класс напряжения – это необходимая мера. Аналога сетям 0,23 кВ в России нет. Из-за их физического износа снижен уровень надежности, возникают сложности с оперативным и техническим обслуживанием линий. В таких условиях невозможно осуществить технологическое присоединение новых потребителей.



Уточнить информацию, включен ли дом в программу реконструкции наружных сетей, а также сообщить о готовности внутридомовых сетей к переводу на напряжение 0,4 кВ для внесения в план работ в приоритетном порядке, можно у специалистов «Россети Янтарь» по телефону: 8 (4012) 533-130.