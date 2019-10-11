Ростовская область вошла в топ регионов по объемам строительства

С начала года в Ростовской области введено в эксплуатацию более 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Это почти на 19 процентов выше уровня прошлого года, сообщается в экспертном исследовании Президентской академии и Института Гайдара "Мониторинг экономической ситуации и вызовы социально-экономического развития".

- Всего в 2019 году в эксплуатацию будет введено более 2,5 миллиона квадратных метров, - отметил глава донского министерства строительства Сергей Куц.

В 2013-2018 годах объем работ строительных организаций Дона практически достиг триллиона рублей. Конечно, отчасти эти колоссальные объемы были обеспечены крупными инфраструктурными проектами, говорят эксперты: строительством международного аэропорта "Платов" (кстати, единственный аэропорт такого масштаба, построенный в России "с нуля" за последние четверть века) или стадионом "Ростов-Арена". Но при этом активно разрастаются и новые жилые микрорайоны: "Левенцовский", "Суворовский", "Красный Аксай", "Вересаево", "Сокол" на Оганова" и так далее.

В первом полугодии Ростовская область заняла шестое место по вводу жилья в России и второе в ЮФО. По итогам восьми месяцев лидируют Ростов-на-Дону (793, 6 тысячи квадратных метров), Новочеркасск (86,9 тысячи), Батайск (88,4 тысячи). Среди районов-лидеров - Аксайский район (140,4 тысячи квадратных метров), Азовский (50 тысяч) и Сальский район (31 тысяча), сообщили в правительстве региона.

Свою лепту в общий объем вносит строительство школ, детских садов и поликлиник. По словам Сергея Куца, в этом году на строительство и реконструкцию социальных объектов областной и муниципальной собственности предусмотрено более 6,7 миллиарда рублей из областного бюджета. "В рамках заключенных контрактов ведется строительство 40 социально значимых объектов культуры, образования и спорта", - уточнил министр.

По расчетам нацпроекта "Жилье и городская среда" к 2024 году на Дону ввод жилья увеличится до 3,5 миллионов квадратных метров в год. За пять лет в регионе планируется ввести более миллионов "квадратов".

RG.RU