Системный оператор Северной Ирландии запускает стратегию модернизации национальной энергосистемы на период 2020-2025 гг

26 сентября 2019 г. системный оператор Северной Ирландии (System Operator for Northern Ireland, SONI) запустил новую стратегию модернизации национальной энергосистемы на 2020-2025 гг.

Стратегией предусмотрена реализация самых радикальных мер (со времени программы электрификации сельских районов) в энергетическом секторе Северной Ирландии, направленных на обеспечение надежной работы энергосистемы в условиях одновременного использования 95% ВИЭ-ресурсов, в основном ветровой и солнечной энергии (при сегодняшнем уровне в 65%).

Для достижения поставленной цели мощность подключенной к сети ВИЭгенерации следует увеличить в два раза к 2030 г. (в настоящее время к энергосистеме Северной Ирландии подключено около 1 600 МВт ВИЭ-генерации).

SONI планирует инвестировать £ 500 млн в модернизацию энергосистемы страны. По мнению системного оператора, 5-летний стратегический план является прямым ответом на чрезвычайную климатическую ситуацию и стремление правительства Великобритании перейти к безуглеродной энергетике к 2050 г.

Департамент (министерство) экономики (Department of Economy) Северной Ирландии выразил уверенность, что SONI также примет активное участие в разработке новой Энергетической стратегии Северной Ирландии (New Energy Strategy for Northern Ireland), которая, помимо прочего, учитывает стремительные изменения, происходящие в отрасли, например, переход к использованию электромобилей и отоплению домов с помощью электроэнергии.

Официальный сайт SONI, Информационно-аналитический ресурс Global Transmission