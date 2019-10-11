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Инвестиции (проекты)

ВТБ выдал гарантию "Донаэродорстрою" на возведение обхода Волгограда стоимостью 18,8 млрд руб

ВТБ выдал гарантию Донаэродорстрою на возведение обхода Волгограда стоимостью 18,8 млрд руб

11 октября 2019, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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ВТБ выдал гарантию АО "Донаэродорстрой" (Ростов-на-Дону) на строительство автомобильной магистрали в обход Волгограда, сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ установил АО "Донаэродорстрой" кредитно-документарный лимит на сумму 10 млрд руб. сроком на 1 год. Генеральный подрядчик уже получил гарантию в размере 1,8 млрд руб. для обеспечения государственного контракта по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" и автомобильной дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань", - говорится в сообщении.

Речь идет об участке от автомобильной дороги Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск до примыкания к федеральной трассе Р-22 "Каспий" (по направлению на Астрахань). На этом отрезке обхода Волгограда запланированы три путепровода, новый мост через Волго-Донской судоходный канал, три транспортные развязки, а также несколько площадок для отдыха водителей. Проект также предусматривает монтаж системы освещения общей протяжностью 26,5 км.

Interfax

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