В Чите заработали две первые электрозаправки

Компания «Россети Сибирь» открыла первые в Забайкалье зарядные станции для электромобилей. Сразу две электрозаправки появились в Чите.

Совместный проект энергетиков и краевых властей должен решить проблему, может и не очень многочисленной на сегодняшний день, но с каждым годом уверенно растущей группы автомобилистов. Станции установлены на территориях торговых центров «Макси» и «Новосити» краевой столицы – их собственники охотно откликнулись на предложение энергетиков вместе реализовать эту идею.

Владельцев экологически чистого транспорта поздравил и рассказал о возможностях стационарных заправок заместитель директора по реализации и развитию услуг Забайкальского филиала компании «Россети Сибирь» Николай Злыгостев.

«Это лишь первый шаг в развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей в Забайкальском крае. Наша задача – понять насколько востребованы будут зарядные станции и в каком направлении нам двигаться дальше. Уже сейчас прорабатываются места размещения следующих заправок, причем устанавливать планируем станции для быстрой зарядки автомобилей», - отметил во время общения с автолюбителями Николай Злыгостев.

С каждым годом количество электромобилей на дорогах Читы увеличивается. Все больше людей понимают выгоду приобретения экологичного и экономичного автотранспорта. Для них и для тех, кто сейчас только задумывается о покупке подобного авто, и реализован этот новый для региона проект.

Ирина Яковкина и ее автомобиль NissanLeafстали первыми клиентами зарядной станции в «Макси». Ирина купила эту машину 1,5 года назад и говорит, что теперь к бензиновому авто возвращаться не планирует.

«Я очень рада за нас и за наш город. Теперь, когда зарядная инфраструктура начала развиваться, количество электромобилей будет расти. И люди поймут, насколько это удобно и экономно. Одной зарядки мне хватает летом на три-четыре дня. Я своей машиной полностью довольна»,- делится впечатлениями Ирина.

Процесс зарядки схож с подзарядкой мобильного телефона и происходит при минимальном вмешательстве клиента, что существенно повышает электробезопасность владельцев транспортных средств. Время до полного заряда аккумуляторов – несколько часов. Провести это время с пользой можно благодаря удобному месту расположения заправок, ведь находятся они на территории торговых центров.

С руководством энергокомпании владельцы электромобилей обсудили все нюансы, с которыми могут столкнуться владельцы NissanLeaf при использовании электрозаправок. Все предложения энергетики выслушали и, конечно же, постараются учесть в дальнейшей работе по развитию зарядной инфраструктуры.

Поздравил забайкальцев с открытием электрозаправок и известный польский путешественник Марек Каминский. В прошлом году, в рамках своего автопробега на электромобиле из Польши в Японию, он проехал по территории Забайкалья и побывал в Чите, поэтому прекрасно знает с какими трудностями приходилось сталкиваться владельцам электромобилей.

«Путь от Хабаровска до Читы был очень сложным, заправляться было практически негде. Поэтому я очень рад, что в Забайкальском крае открываются первые электрозаправки, это очень верное решение. В следующем году я планирую отправиться в кругосветное путешествие на электромобиле и обязательно заеду в Читу»,- рассказывает Марек.

Напомним, что на территории присутствия компании «Россети Сибирь» первые заправки для электромобилей появились в 2017 году. На данный момент они функционируют в Красноярском и Алтайском краях, Омской области и в Кузбассе. Компания «Россети», дочерним обществом которой является Россети Сибирь, реализует этот крупный федеральный проект по открытию электрозаправок на территории всей России. Для компании он не прибыльный, но очень важный в экологическом плане.

Руководство энергокомпании убеждено: энергия должна быть экологичной. Открывая в регионе первые зарядные станции, Россети Сибирь вносит вклад в популяризацию перехода на электротранспорт – благодаря создаваемой инфраструктуре выбор в пользу автомобиля, не загрязняющего природу, становится более очевидным.

Получить карту инновационного водителя, с помощью которой можно будет бесплатно заряжать электромобиль на стационарных электрозаправочных станциях, можно в Центре обслуживания клиентов Забайкальского филиала Россети Сибирь по адресу: г. Чита, ул. Забайкальского рабочего,13. При себе нужно иметь паспорт и ПТС.