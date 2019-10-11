Власти поддержат инвестпроекты томских ООО "Сибирьлес" и "К Групп"

Власти Томской области поддержат инвестпроекты ООО "Сибирьлес" по расширению парка лесозаготовительной техники, а также ООО "К Групп" по созданию собственного производства кабельно-проводниковой продукции в Северске (город-спутник Томска), сообщила в пятницу пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что такое решение принял координационный совет по поддержке инвестдеятельности и предоставлению госгарантий. Уточняется, что "К Групп" для создания собственного производства кабельно-проводниковой продукции в Северске купила необходимое оборудование и создала семь рабочих мест. А "Сибирьлес" для расширения парка лесозаготовительной техники закупила спецтехнику и вводит 38 рабочих мест.

"Обоим предприятиям ("Сибирьлес" и "К Групп") будет оказана поддержка в виде субсидирования части затрат на реализацию представленных инвестпроектов", – говорится в сообщении. При этом в облдепартаменте инвестиций корреспонденту РИА Томск отказались уточнить размер субсидий, которые получат компании для реализации своих проектов.

Как следует из презентационного документа "Инвестиционные проекты Томской области", размещенного на региональном инвестпортале, "Сибирьлес" на территории Зырянского района до 2024 года планирует расширить собственные производственные мощности. Стоимость проекта – 803,7 миллиона рублей. Проект "К Групп" в данном документе не обозначен.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сибирьлес" было зарегистрировано в 2006 году в Зырянском районе. Собственниками предприятия с долями по 50% являются предприниматель Александр Новиков и "Чжучжэнская компания "Сунюань" (КНР). По итогам 2018 года выручка "Сибирьлеса" составила 498 миллионов рублей, чистая прибыль – без малого 40 миллионов. На предприятии трудятся 298 человек.

ООО "К Групп", по данным "СПАРК-Интерфакс", было зарегистрировано в 2013 году в Томске. Основной вид деятельности – производство волоконно-оптических кабелей. Предприятие на 100% принадлежит бизнесмену Олегу Касперовичу. Доходы компании в 2018 году составили 92,3 миллиона рублей, а чистая прибыль – 3,4 миллиона. Официально на предприятии трудятся 8 человек.

riatomsk.ru