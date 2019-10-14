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Инвестиции (проекты)

Компания "Рустарк" построит первую очередь завода в ОЭЗ "Липецк" на деньги банка

Компания Рустарк построит первую очередь завода в ОЭЗ Липецк на деньги банка

14 октября 2019, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ ЛИПЕЦК
Отрасль: Строительство 

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На строительство первой очереди комплекса по производству модифицированных крахмалов и биополимеров промышленного применения Сбербанк России предоставит ООО «Рустарк» (резидент ОЭЗ «Липецк») кредит. 

На первом этапе планируется создать производство по переработке 500 т пшеницы в сутки и производство модифицированных крахмалов до 2021 года.  Объем и условия кредитования проекта не сообщаются. Известно что совокупный объем инвестиций составит 9 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, второй этап до 2024 года рассчитан на увеличение мощности переработки до 1,5 тыс. тонн пшеницы в сутки, освоение выпуска биополимеров и биомономеров. Инвестиции - 15 млрд рублей. Третий этап до 2026 года - увеличение совокупной мощности переработки до 2,5 тыс. тонн пшеницы в сутки, расширение выпуска биополимерной продукции. Стоимость этапа - 15 млрд рублей. Четвертый этап до 2030 года - увеличение мощности до 3 тыс. тонн пшеницы в сутки, расширение производственной программы и освоение выпуска новых типов биопластика. Инвестиции составят порядка 25 млрд рублей.

Напомним, что в июне 2019 года на территории ОЭЗ «Липецк» состоялась закладка капсулы времени, положившая начало строительству производственного комплекса «Рустарк».

По информации компании, за 11 лет будет создан полный промышленный кластер для создания производства биопластиков из возобновляемого сырья. Крахмал, содержащийся в перерабатываемом пшеничном сырье, является природным биополимером, по сравнению с материалами, получаемыми традиционно из нефтепродуктов. Второй особенностью технологии, на которой будет основано производство, является низкая себестоимость продукции. Рыночная цена зерновых культур ниже цены на нефть.  Общая сумма инвестиций в завод за всё это время составит 63 млрд рублей.

lipetsknews.ru

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