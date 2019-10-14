Майнер в Ингушетии украл электроэнергию в объеме месячного потребления республиканской больницы

«Россети Северный Кавказ» пресекли очередное крупное хищение электроэнергии в Ингушетии в зоне функционирования филиала «Ингушэнерго».

В ходе внеплановых контрольных мероприятий в городе Сунжа специалисты блока технического аудита зафиксировали наброс на линию электропередачи в обход прибора учета. При осмотре места энергетики обнаружили и незаконно подключенное оборудование – аппараты для получения криптовалюты.



В отношении потребителя составлен акт о безучетном потреблении. Объем похищенного ресурса превысил 160 тысяч киловатт–часов. Цифра равна объему энергопотребления Джейрахского района Ингушетии в течение двух недель или месячному потреблению Ингушской республиканской клинической больницы.



Информацию о факте хищения энергоресурса рабочая группа передала в правоохранительные органы республики для проведения необходимых мероприятий по установлению суммы ущерба, а также лиц, причастных к противоправным действиям.



Нарушитель оплатит выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Сумма возмещения будет рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Кроме того, энерговор оплатит штраф, предусмотренный действующим законодательством.



Это не первый случай майнинг-хищения, выявленный специалистами «Россети Северный Кавказ». В августе аналогичный факт обнаружен вблизи сельского поселения Плиево Ингушетии. Тогда размер ущерба был оценен в 130 млн рублей. Несколько фактов незаконного потребления энергоресурса майнинг-фермами энергетики раскрыли и в Дагестане.



В адрес энергокомпании регулярно поступают жалобы от потребителей на низкое напряжение в сети. Одна из основных причин – неучтенное потребление. Подобные факты неизбежно отражаются на качестве электроэнергии, поскольку на электросети ложится нагрузка, непредусмотренная проектной мощностью оборудования, отмечают энергетики.



Напомним, компания «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилила работу по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений энергоресурса среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри компании. В их числе - контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.