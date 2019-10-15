EDF Energy вывела из эксплуатации 2 ГВт угольную ТЭС Cottam в Великобритании

Компания EDF Energy вывела из эксплуатации принадлежащую ей 2 ГВт угольную ТЭС Cottam, расположенную в Северном Ноттингемшире (Великобритания). О планируемом выводе станции из эксплуатации было объявлено в начале 2019 г. Решение о закрытии ТЭС Cottam принято в связи с экономической нерентабельностью станции в результате неблагоприятных для угольной генерации рыночных условий, сложившихся в течение нескольких последних лет, и в контексте глобального стремления к декарбонизации энергетического сектора.

ТЭС Cottam была введена в эксплуатацию в 1968 г., а коммерческая эксплуатация станции началась с 1969 г. На электростанции установлено 4 энергоблока – 2 по 507 МВт и 2 по 497 МВт Выработка ТЭС за последние 50 лет составила почти 500 ТВт*ч. Первоначально планировалось, что ТЭС будет эксплуатироваться в течение 30 лет.

Помимо ТЭС Cottam, в собственности EDF Energy в Северном Ноттингемшире находится также 2 ГВт угольная ТЭС West Burton-А, которая имеет действующее до конца сентября 2021 г. соглашение о продаже мощности для 3 из 4 энергоблоков ТЭС. По истечении срока действия данного соглашения EDF Energy планирует принять решение о продолжении или выводе из эксплуатации ТЭС West Burton-A.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata