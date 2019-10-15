Назван четвертый резидент воронежской особой экономической зоны

Экспертный совет под руководством губернатора Александра Гусева одобрил заявку на вхождение в особую экономическую зону «Центр» компании «Перфоград» с проектом по созданию производства перфорированных конструкций, сообщила пресс-служба правительства области.

Заявленный объем инвестиций – 365 млн рублей, полный цикл производства планируется наладить к июню 2023 года. Свою продукцию воронежское ООО «Перфоград» намерено экспортировать для предприятий энергетического комплекса, АПК и строительной отрасли.

Напомним, об интересе «Перфограда» к льготам и преференциям, которые предоставляются резидентам ОЭЗ «Центр», стало известно в июне текущего года, когда руководители компании встретились с Александром Гусевым и рассказали ему о своих планах. Губернатор тогда обратил их внимание на необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест в особой экономической зоне.

«Перфоград» стал четвертым резидентом воронежской ОЭЗ после ООО «Балли», «ИК Масловский» и корпорации AEON. Наибольший объем инвестиций намерен вложить в производство «Масловский» - до 5 млрд рублей.

Заметим, что никто из этих резидентов не соответствует пожеланиям, высказанным губернатором Гусевым в феврале на инвестиционном форуме в Сочи. Тогда глава области говорил о сотрудничестве с корпорациями Ростех и Росатом, назвав их «якорными инвесторами», через которых областные власти намерены завести в ОЭЗ высокотехнологичных резидентов.

gorcom36.ru