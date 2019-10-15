"Россети Центр и Приволжье Тулэнерго" выполнил технологическое присоединение электроустановок комбикормового завода

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» осуществили технологическое присоединение электроустановок предприятия ООО «Тульская мясная компания» - комбикормового завода в Куркинском районе Тульской области.

Для подключения к электрическим сетям комбикормового завода мощностью 4000 кВт в с. Владимирское Куркинского района энергетики построили кабельную линию электропередачи 6 кВ протяженностью 1,9 км.

Кроме того, в этом году было произведено технологическое присоединение электроустановок для электроснабжения хранилища сельхозпродукции и строительства системы орошения крестьянского фермерского хозяйства «Элитные семена» мощностью 550 кВт в д. Занино, Ленинского района. Для этих целей построена воздушная линия электропередачи 10 кВ 0,01 км.

Следует отметить что, благодаря технологическому присоединению животноводческих предприятий и предприятий агропромышленного комплекса, в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественной продукцией местного производства.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности Тулэнерго. Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона.

Напомним, что для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям региона следует обращаться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), к сотрудникам Офиса по обслуживанию потребителей Тулэнерго в Туле по телефону (4872) 73-04-30.

Подать заявку на присоединения к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.