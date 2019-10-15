"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" с начала года выявили и пресекли более семи тысяч фактов незаконного энергопотребления, в том числе – с помощью собственных уникальных наработок

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 8 месяцев 2019 года.

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной в 20 субъектах РФ, энергетиками было выявлено 7,2 тысячи фактов незаконного потребления электрической энергии. Общий объем хищений составил порядка 106 миллионов кВт*ч. на 318 миллионов рублей. Компании принимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа. Кроме того, по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным блоком безопасности Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», направлялись заявительские материалы в правоохранительные органы.

«Борьба с хищениями – важнейшая составляющая проводимой нами системной работы по минимизации потерь в электрических сетях. С такими фактами мы боремся беспощадно, в том числе используя для этого собственные наработки. В настоящее время в филиалах компаний реализуются пилотные проекты по созданию в штате отделов безопасности мобильных групп инспекционного контроля, которые занимаются выявлением и пресечением неучтенного энергопотребления. Уже сегодня их деятельность показывает высокую эффективность, поэтому мы намерены расширять эту практику»» – подчеркнул генеральный директор Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении незаконного потребления электроэнергии. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» намерена последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями. Следует напомнить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.