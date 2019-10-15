"Симпл" запустит завод по производству полипропиленовых труб в Татарстане за 22,6 млн рублей

Компания «Симпл» займется производством полипропиленовых труб на ТОСЭР «Нижнекамск», передает пресс-служба минэкономики Татарстана. Завод планируют запустить в 2019 году, инвестиции оцениваются в 22,6 млн руб.

На заводе планируется производить полимерные трубы, стретч-пленки и фитинги. Проект уже получил одобрение комиссии по рассмотрению заявок на осуществление деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск». Предполагаемый объем производства составит 80 км труб в месяц. Сырье для этих целей будут поставлять компании «СИБУР» и «Нижнекамскнефтехим».

Запуск нового производства позволит создать свыше 20 рабочих мест, а также поможет решению задач экономического развития Татарстана, в том числе, диверсификации экономики Нижнекамска, уточнили в министерстве.

Компания «Симпл» была зарегистрирована в Нижнекамске в 2018 году. Она занимается производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Уставной капитал «Симплс» составляет 300 тыс. руб. Учредителем выступает директор компании, бизнесмен Ильдар Гилемханов.

"Коммерсантъ"