Тепловики назвали нелегальным кабель, питающий пермский завод

В ресурсоснабжающей организации, которая является заказчиком работ на теплотрассе рядом с производственной площадкой завода «Гипсополимер», прокомментировали конфликт с предприятием. В ПАО «Т плюс» сообщили, что «в охранной зоне теплотрассы выявили нелегальный кабель», через который предприятие подключено к электропитанию.

Ранее РБК-Пермь сообщил, что завод «Гипсополимер» (ООО «Прикамская гипсовая компания») оказался на грани чрезвычайной ситуации. Рядом с производственными мощностями завода на ул. Васильева в Перми подрядная организация при проведении коммунальных работ во время раскопок наткнулась на кабели, через которые обеспечивается электропитание производственных мощностей предприятия. Согласование производства работ с заводом не осуществлялось. Руководство предприятия сообщило, что линия уже повреждена, а сам кабель проложен прямо на теплотрассу. По данным предприятия, ситуация создала риск полной остановки предприятия.

«В ходе проведения работ на тепловой сети в Индустриальном районе Перми подрядная организация обнаружила электрический кабель, не обозначенный на Публичной кадастровой карте. Это означает, что объект не зарегистрирован», – сообщили РБК-Пермь в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

В компании пояснили, что заказчиком работ является ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК).

«В ПСК выяснили, что кабель принадлежит заводу «Гипсополимер» (ООО «Прикамская гипсовая компания»). В нарушение требований законодательства, завод использовал территорию охранной зоны тепловой сети для прокладки собственной электросетевой инфраструктуры. Тем более, выявлен факт того, что кабель проложен под теплотрассой с грубым нарушением правил устройства электроустановок», – рассказали РБК-Пермь в «Т Плюс».

В компании отметили, что в ответ на оперативный запрос ПСК «представители «Гипсополимера» не смогли предоставить разрешающие документы на эту электросеть».

«В настоящее время найден собственник данной электросети. Это дает нам возможность вести претензионную работу, что должно обеспечить приведение кабеля в нормативное состояние», – сообщил руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми Александр Молчанов.

Отметим, что, по данным публичной карты Росреестра, кабельная линия кл-10Кв с кадастровым номером 59:0164411480:522 зарегистрирована в августе 2016 года, она находится в частной собственности.

Исполнителем работ на теплотрассе является ООО «Теплосберегающая компания» (ООО «ТСК», зарегистрировано в городе Балашиха Московской области). Компания является подрядной организацией ООО «ПСК». Учредителем ПСК является ПАО «Т Плюс».



РБК