 
Подписаться на новости
Цифровая революция

Анатолий Тихонов принял участие в межрегиональном совещании лидеров цифрового развития

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов принял участие в пятом межрегиональном совещании лидеров цифрового развития, на котором обсуждались актуальные вопросы реализации государственных проектов и инициатив в области цифрового развития отраслей экономики Российской Федерации

Участниками мероприятия также стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, руководители федеральных и региональных органов власти, курирующие вопросы цифровой трансформации в своих сферах, представители субъектов Российской Федерации, научного и экспертного сообщества.

Анатолий Тихонов отметил, что цифровизация является важнейшим драйвером развития отраслей ТЭК. Минэнерго России совместно с отраслевыми компаниями и заинтересованным экспертным сообществом сегодня активно ведет работу по системной цифровой трансформации энергетики. В частности, реализуется ведомственный проект «Цифровая энергетика», в рамках которого формируется единое видение цифровизации для отраслей ТЭК и создается нормативная база для ускорения внедрения на практике цифровых технологий.

Полномасштабное масштабирование и тиражирование наиболее перспективных технологий открывает для отраслей ТЭК новые возможности. Так, применение технологий Big Data и блокчейн ведущими российскими компаниями уже сегодня позволяет им эффективнее подходить к анализу накопленных данных и принимать более точные решения. В добывающих отраслях такие технологии используются для оптимизации геологоразведочных работ и бурения, а в электроэнергетике – в целях управления выработкой электроэнергии, ее потреблением и перераспределением нагрузки в режиме реального времени.

На государственном уровне решение задачи комплексного обеспечения информационно-аналитической поддержки принятия решений в энергетике во взаимосвязи с другими отраслями экономики предусмотрено в рамках создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Система должна осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ поступающих в нее данных о функционировании отраслей ТЭК. Это позволит обеспечивать органы государственной власти и отраслевые компании достоверной информацией, аналитикой и прогнозами для выработки и реализации эффективных управленческих решений на различных уровнях.

Ключевым в рамках создания ГИС ТЭК является обеспечение баланса между возможностями организаций по предоставлению данных в систему и потребностями государственного управления, а также недопущение излишней административной нагрузки на бизнес. В рамках этой работы, в частности, были проведены реинжиниринг и оптимизация отраслевой отчетности, которые позволили сократить количество отчетных форм на треть – с 622 до 420. Также работа по исключению дублирования предоставления данных в государственные информационные системы ведется в рамках ведомственного проекта «Цифровая энергетика».

На межотраслевом уровне оптимизация процесса предоставления данных компаниями будет обеспечена путем интеграции ГИС ТЭК в качестве одного из сегментов Национальной системы управления данными, разработка которой сегодня ведется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». В процессе интеграции будут разработаны единые правила и требования к отраслевой информации компаний, а также создана единая информационная среда, в рамках которой будет реализован механизм однократного ввода данных и многократного их использования для решения различных задач.

В завершение выступления Анатолий Тихонов подчеркнул: «Данные – основа цифровизации.». На основе достоверной информации, собираемой в рамках единой интегрированной системы отраслевой статистики ГИС ТЭК, будет обеспечиваться эффективная информационно-аналитическая поддержка ТЭК по всем его отраслям. В настоящее время успешно завершены приемочные испытания ГИС ТЭК, проводятся подготовительные мероприятия по вводу системы в эксплуатацию.

В этой связи замглавы Минэнерго России обратил особое внимание представителей региональных органов власти, что после ввода ГИС ТЭК в эксплуатацию у них впервые появится обязанность предоставлять данные в систему, и призвал руководителей субъектов Российской Федерации поддержать данную работу.

ГИС ТЭК – федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о состоянии и прогнозе развития ТЭК. Она предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки информации в целях включения в ГИС ТЭК, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения, повышения эффективности обмена информацией о состоянии и прогнозе развития ТЭК. 

Ключевые положения о ГИС ТЭК закреплены Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ. Федеральным законом от 5 июля 2018 г. № 194-ФЗ в него внесены изменения, направленные, в том числе на уточнение состава субъектов ГИС ТЭК, обязанных предоставлять информацию в ГИС ТЭК, упорядочение процесса подготовки аналитических материалов в рамках ГИС ТЭК, а также закрепление возможности предоставления в ГИС ТЭК сведений ограниченного доступа и информации, составляющей государственную тайну. 

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Ростех представил уникальные решения для цифровой инфраструктуры Москвы
На базе АЦ при правительстве создан центр компетенций по цифровому госуправлению
Росатом организовал профессиональное сообщество в области внедрения цифровых технологий
Атрибуты цифровой эпохи: внедрение и прорывное развитие IT-сервисов в ОАО

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно