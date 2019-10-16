Анатолий Тихонов принял участие в межрегиональном совещании лидеров цифрового развития

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов принял участие в пятом межрегиональном совещании лидеров цифрового развития, на котором обсуждались актуальные вопросы реализации государственных проектов и инициатив в области цифрового развития отраслей экономики Российской Федерации

Участниками мероприятия также стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, руководители федеральных и региональных органов власти, курирующие вопросы цифровой трансформации в своих сферах, представители субъектов Российской Федерации, научного и экспертного сообщества.

Анатолий Тихонов отметил, что цифровизация является важнейшим драйвером развития отраслей ТЭК. Минэнерго России совместно с отраслевыми компаниями и заинтересованным экспертным сообществом сегодня активно ведет работу по системной цифровой трансформации энергетики. В частности, реализуется ведомственный проект «Цифровая энергетика», в рамках которого формируется единое видение цифровизации для отраслей ТЭК и создается нормативная база для ускорения внедрения на практике цифровых технологий.

Полномасштабное масштабирование и тиражирование наиболее перспективных технологий открывает для отраслей ТЭК новые возможности. Так, применение технологий Big Data и блокчейн ведущими российскими компаниями уже сегодня позволяет им эффективнее подходить к анализу накопленных данных и принимать более точные решения. В добывающих отраслях такие технологии используются для оптимизации геологоразведочных работ и бурения, а в электроэнергетике – в целях управления выработкой электроэнергии, ее потреблением и перераспределением нагрузки в режиме реального времени.

На государственном уровне решение задачи комплексного обеспечения информационно-аналитической поддержки принятия решений в энергетике во взаимосвязи с другими отраслями экономики предусмотрено в рамках создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Система должна осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ поступающих в нее данных о функционировании отраслей ТЭК. Это позволит обеспечивать органы государственной власти и отраслевые компании достоверной информацией, аналитикой и прогнозами для выработки и реализации эффективных управленческих решений на различных уровнях.

Ключевым в рамках создания ГИС ТЭК является обеспечение баланса между возможностями организаций по предоставлению данных в систему и потребностями государственного управления, а также недопущение излишней административной нагрузки на бизнес. В рамках этой работы, в частности, были проведены реинжиниринг и оптимизация отраслевой отчетности, которые позволили сократить количество отчетных форм на треть – с 622 до 420. Также работа по исключению дублирования предоставления данных в государственные информационные системы ведется в рамках ведомственного проекта «Цифровая энергетика».

На межотраслевом уровне оптимизация процесса предоставления данных компаниями будет обеспечена путем интеграции ГИС ТЭК в качестве одного из сегментов Национальной системы управления данными, разработка которой сегодня ведется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». В процессе интеграции будут разработаны единые правила и требования к отраслевой информации компаний, а также создана единая информационная среда, в рамках которой будет реализован механизм однократного ввода данных и многократного их использования для решения различных задач.

В завершение выступления Анатолий Тихонов подчеркнул: «Данные – основа цифровизации.». На основе достоверной информации, собираемой в рамках единой интегрированной системы отраслевой статистики ГИС ТЭК, будет обеспечиваться эффективная информационно-аналитическая поддержка ТЭК по всем его отраслям. В настоящее время успешно завершены приемочные испытания ГИС ТЭК, проводятся подготовительные мероприятия по вводу системы в эксплуатацию.

В этой связи замглавы Минэнерго России обратил особое внимание представителей региональных органов власти, что после ввода ГИС ТЭК в эксплуатацию у них впервые появится обязанность предоставлять данные в систему, и призвал руководителей субъектов Российской Федерации поддержать данную работу.

ГИС ТЭК – федеральная государственная информационная система, содержащая информацию о состоянии и прогнозе развития ТЭК. Она предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки информации в целях включения в ГИС ТЭК, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставления и распространения, повышения эффективности обмена информацией о состоянии и прогнозе развития ТЭК.

Ключевые положения о ГИС ТЭК закреплены Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ. Федеральным законом от 5 июля 2018 г. № 194-ФЗ в него внесены изменения, направленные, в том числе на уточнение состава субъектов ГИС ТЭК, обязанных предоставлять информацию в ГИС ТЭК, упорядочение процесса подготовки аналитических материалов в рамках ГИС ТЭК, а также закрепление возможности предоставления в ГИС ТЭК сведений ограниченного доступа и информации, составляющей государственную тайну.