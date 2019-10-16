На строительство образовательного центра "Машук" в Пятигорске направят около 3 млрд рублей

Строительство круглогодичного образовательного центра "Машук" в Пятигорске, которое планируют начать в 2020 году по национальному проекту "Образование", обойдется в 3 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Вы знаете, что в 2018 году принято решение Владимиром Путиным о строительстве базы "Машук". Сегодня мы заканчиваем проектирование. Получается около 3 млрд рублей, и более 2 млрд уже в бюджете. И на 2020 год - 600 млн. рублей. Проект находится на экспертизе, проблем с этим нет", - сказал Владимиров на совещании, посвященном итогам X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" и перспективам его развития в 2020 году.

Он отметил, что сейчас завершается проектирование центра, который планируется построить на территории бывшего пионерлагеря.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, число участников увеличилось до 3 тыс. человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.