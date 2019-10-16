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Инвестиции (проекты)

РФПИ И Mubadala инвестируют в логистический комплекс в Московской области

РФПИ И Mubadala инвестируют в логистический комплекс в Московской области

16 октября 2019, 15:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о совместных инвестициях в строительство нового логистического центра и сопутствующей инфраструктуры в Московской области, говорится в сообщении РФПИ.

"РФПИ и Mubadala договорились о расширении своих инвестиций в платформу Professional Logistics Technologies (PLT) для создания новых логистических объектов. Стороны будут инвестировать в строительство нового мультитемпературного распределительного центра класса А и связанной с ним инфраструктуры в Московской области общей площадью более 100 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Предполагается, что арендатором комплекса станет ведущий российский продуктовый ритейлер, название которого не уточняется.

РИА Новости

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