РФПИ И Mubadala инвестируют в логистический комплекс в Московской области

Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о совместных инвестициях в строительство нового логистического центра и сопутствующей инфраструктуры в Московской области, говорится в сообщении РФПИ.

"РФПИ и Mubadala договорились о расширении своих инвестиций в платформу Professional Logistics Technologies (PLT) для создания новых логистических объектов. Стороны будут инвестировать в строительство нового мультитемпературного распределительного центра класса А и связанной с ним инфраструктуры в Московской области общей площадью более 100 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Предполагается, что арендатором комплекса станет ведущий российский продуктовый ритейлер, название которого не уточняется.

РИА Новости