"Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения потребителей Владикавказа

В рамках реализации ремонтной программы 2019 года энергетиками филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» произведен ремонт линий электропередачи общей протяженностью более 210 км различного класса напряжения, произведена замена 222 км провода.



Солидный объем работ выполнен в сетях города Владикавказа. Ремонтными работами были охвачены ЛЭП 15 улиц в частном секторе столицы республики, поселках Заводской, Карца, Южный, Редант, Балта. В некоторых районах Владикавказа работы продолжаются и в настоящее время. Энергетики осуществляют замену «голого» магистрального провода на современный самонесущий изолированный (СИП) с увеличением пропускного сечения.



Специалисты уверены, что новые провода, изготовленные с использованием новейших технологий, выдержат любые погодные катаклизмы: сильный ветер, налипание снега, падение деревьев на ЛЭП и обледенение. Кроме того, безаварийному электроснабжению потребителей республики в осенне-зимние холода должна способствовать и проводимая масштабная работа по расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, находящейся в опасной близости к проводам ВЛ. Всего в этом году расчищено более 26 га трасс ЛЭП различного класса напряжения, в том числе питающих социально-важные объекты.



Как отмечает директор филиала «Севкавказэнерго» Александр Таболов, все работы направлены на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и выполняются в установленные сроки.