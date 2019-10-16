В Уфе построят поликлинику за 1,04 млрд рублей

В Башкирии выберут подрядчика для строительства нового корпуса поликлиники республиканской клинической больницы имени Куватова. Стоимость госконтракта — до 1,04 млрд рублей, работы профинансирует республиканский бюджет, сообщается на портале закупок.

Аукцион управление капстроительства региона объявило на 24 октября, этим же числом датирован последний день приема заявок. Начать строительство власти республики рассчитывают в ноябре и завершить через два года, говорится в аукционной документации. Исполнителю предстоит произвести полный цикл строительных работ и предоставить на готовый объект гарантию сроком на пять лет.



Как сообщал ранее РБК Уфа, в июле в столице Башкирии начали строить новое здание кардиоцентра. Подряд на строительство стоимостью 2,6 млрд рублей получила уфимская «Фирма СУ-10».

РБК