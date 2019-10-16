Железнодорожный мост за 2 млрд рублей построят в Омске

Железнодорожный однопутный мост через реку Омь построят в Омске взамен построенного в 1955 году. Стоимость проекта - 2 млрд рублей, его планируется реализовать за два года, сообщается в среду на сайте Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Новый мост будет расположен на перегоне между станциями Московка, которая находится в границах города Омска, и Комбинатская - крупнейшей наливной станцией на ЗСЖД, услугами которой пользуются более 150 предприятий, в том числе Омский нефтеперерабатывающий завод. Мост будет специализированным - под пропуск грузовых поездов. Его отличает повышенная надежность несущих конструкций. Также проект предусматривает устройство шумопоглощающих экранов. Протяженность моста - 227 м.

"В Омске будет построен новый однопутный железнодорожный мост через реку Омь. Соответствующее разрешение Министерства транспорта РФ получено строителями. Проект общей стоимостью 2 млрд рублей реализуется в рамках инвестиционной программы по обновлению железнодорожной инфраструктуры в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги. Планируется, что проект будет реализован за два года", - говорится в сообщении.

До конца года будет обустроена строительная площадка и отсыпана земляная насыпь. Новый мост заменит мостовой переход, построенный в 1955 году. Он будет демонтирован после завершения нового сооружения.