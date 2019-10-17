200 млн руб. направлено на подготовку к зиме электросетевого комплекса Адыгеи

Сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» завершили годовой плановый ремонт оборудования в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Работы выполнены в Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Кошехабльском, Шовгеновском районах и в г. Майкопе Республики Адыгея, а также в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края, входящих в зону ответственности филиала. На реализацию мероприятий ремонтной кампании направлено свыше 200 млн рублей.

Энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание 56 высоковольтных энергообъектов – 33 подстанций и 23 ЛЭП.

Для повышения надежности электроснабжения специалисты отремонтировали порядка 1,5 тыс. км ВЛ, расчистили 275 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Для защиты птиц от поражения электротоком на высоковольтных линиях электропередачи специалисты смонтировали свыше 770 птицезащитных устройств.

На высоковольтных подстанциях выполнен текущий ремонт подстанционного оборудования. По завершении технических мероприятий был наведен порядок на территории подстанций.

Большой объем работ выполнен в распределительной сети населенных пунктов. Энергетики провели капитальный ремонт 168 комплектных трансформаторных подстанций и порядка одной тысячи км воздушных линий электропередачи. Энергетики также выполнили расчистку 105 га охранных зон ЛЭП. Все работы были выполнены хозяйственным способом, т. е. собственными силами.